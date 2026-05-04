Nuovi link radio garantiscono le comunicazioni nelle emergenze | Connessi anche in assenza di internet e prolungato blackout

Sono stati introdotti nuovi collegamenti radio che assicurano comunicazioni continue durante le emergenze, anche in assenza di connessione internet o in casi di blackout prolungato. Questi sistemi sono stati implementati in aree come la Lunigiana, dove in passato la mancanza di rete ha complicato i contatti tra soccorritori e cittadini durante calamità naturali. La novità mira a garantire una comunicazione affidabile in situazioni di emergenza.

E’ risaputo quanto – specie in caso di calamità, tra le montagne e vallate della nostra Lunigiana – la comunicazione possa fare letteralmente la differenza nel contesto del binomio composto da isolamento e soccorso. Motivata da questa precisa realtà, la Protezione Civile Fir Ser Cb di Fivizzano ha completato un rivoluzionario potenziamento della propria rete radio territoriale, collegando strategicamente i siti di Monte Giogo, in Comune di Comano dove esisteva una ex base Nato, Fazzano di Fivizzano ed Ugliancaldo, in Comune di Casola. Approntando in tal modo nuovi link radio, progettati per garantire continuità operativa anche nelle condizioni più estreme.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi link radio garantiscono le comunicazioni nelle emergenze: "Connessi anche in assenza di internet e prolungato blackout" Notizie correlate Codici, segnali criptati e comunicazioni radio, anche così si combatte la guerra in Iran, tra depistaggi e messaggi realiI misteriosi segnali verso Teheran, captati dai radioamatori fin dalle prime battute del conflitto, alimentano i sospetti Comunicazioni radio... Mosca: blackout internet alimentano timori di censuraA Mosca e a San Pietroburgo gli utenti hanno segnalato interruzioni inspiegabili dei servizi internet mobile, costringendo molti a ricorrere a...