Crystal Palace-Rayo Vallecano finale Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La finale della Conference League 20252026 si giocherà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. La partita rappresenta il primo trofeo europeo per entrambe le squadre. Le formazioni sono ancora da definire, ma si conoscono le modalità di visione dell’evento. La gara si terrà in una data stabilita e sarà trasmessa su canali dedicati. La finale coinvolge due squadre che cercano il loro primo titolo internazionale.
Gara valida per la finale di Conference League 20252026. Entrambe le squadre vanno all’inseguimento del primo trofeo in ambito europeo della loro storia. Crystal Palace-Rayo Vallecano si giocherà mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 21 presso la Red Bull Arena di Lipsia CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi vogliono diventare la seconda formazione della loro nazione a trionfare dopo l’ASton Villa in Europa League. La squadra di Glasner si è guadagnata il pass per questa finale dopo un cammino solido, ma con una striscia di risultati piuttosto altalenante in campo nazionale. Nelle ultime sei uscite ufficiali, lo score parla di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Crystal Palace vs Rayo Vallecano Finale Conference League 2025-26
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