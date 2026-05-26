Crystal Palace-Rayo Vallecano finale Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Notizia in breve

La finale della Conference League 20252026 si giocherà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. La partita rappresenta il primo trofeo europeo per entrambe le squadre. Le formazioni sono ancora da definire, ma si conoscono le modalità di visione dell’evento. La gara si terrà in una data stabilita e sarà trasmessa su canali dedicati. La finale coinvolge due squadre che cercano il loro primo titolo internazionale.