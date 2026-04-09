Crystal Palace-Fiorentina oggi in Conference dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi si gioca la partita di andata dei quarti di finale della Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. La gara si svolge in Inghilterra, con la squadra italiana che affronta l’avversario in trasferta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i tifosi possono seguire l’incontro sia in televisione che in streaming. L’orario di inizio è stato comunicato e le modalità di visione sono state rese note.

Oggi la Fiorentina gioca in casa del Crystal Palace nella partita di andata dei quarti di finale della Conference League: le ultime notizie sulle formazioni e dove vederla in tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla Fiorentina-Rakow, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di ConferenceLa Fiorentina ospita il Rakow per il match di andata degli ottavi di finale di Conference League: si gioca alle 21:00 allo stadio Artemio Franchi. Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni dell'andata dei quarti di finale; Crystal Palace-Fiorentina: probabili, Kean e Parisi out, Piccoli guide l'attacco; Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Fiorentina: Kean e Parisi non convocati per la sfida in casa del Crystal Palace. Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: viola con la testa sgombra a LondraCrystal Palace-Fiorentina è un quarto di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Crystal Palace-Fiorentina pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Crystal Palace-Fiorentina con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per i Quarti di Conference League. calciomercato.com Fiorentina vs Crystal Palace è anche Pongracic vs Glasner: il difensore viola ha avuto il tecnico dei londinesi come allenatore al Wolfsburg #crystalpalacefiorentina #ConferenceLeague x.com Fiorentina vs Crystal Palace è anche Pongracic vs Glasner: il difensore viola ha avuto il tecnico dei londinesi come allenatore al Wolfsburg #crystalpalacefiorentina #ConferenceLeague - facebook.com facebook