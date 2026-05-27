Figline Nicola Del Grosso è il nuovo direttore sportivo

L’ASD Figline 1965 ha annunciato l’ingaggio di Nicola Del Grosso come nuovo direttore sportivo. La società ha scelto una figura con una lunga esperienza nel settore per supportare lo sviluppo della squadra. La nomina è stata comunicata ufficialmente il 27 maggio 2026.

Firenze, 27 maggio 2026 – L’ASD Figline 1965 ha ufficializzato l’arrivo di Nicola Del Grosso nel ruolo di direttore sportivo, affidando a una figura di grande esperienza il compito di contribuire alla crescita del progetto gialloblù. Ad annunciarlo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale: «La società dà a Nicola il più caloroso benvenuto da parte di tutto il mondo Figline». Per Del Grosso si tratta di una nuova tappa all’interno di un percorso professionale fortemente legato al calcio valdarnese. Nel corso della sua carriera ha infatti maturato esperienze significative anche con realtà storiche del territorio come ASD Sangiovannese 1927, Aquila Montevarchi e Terranuova Traiana, costruendo negli anni una profonda conoscenza dell’ambiente calcistico locale, delle categorie e delle dinamiche del territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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