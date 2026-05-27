Calcio Eccellenza Figline Nicola Del Grosso nuovo diesse Il dg Bianchi | È il profilo che cercavamo

Il Figline ha annunciato l’ingaggio di Nicola Del Grosso come nuovo direttore sportivo. La decisione è stata comunicata dal direttore generale, che ha spiegato come Del Grosso sia il profilo cercato dalla società. La sostituzione del precedente ds, avvenuta in poche ore, ha concluso un breve periodo di incertezza.

In casa Figline la crisi tecnica aperta dall’addio del ds Maurizio Tanfani è durata lo spazio di un mattino. Il club gialloblù di Eccellenza ha reagito da top club, blindando il sostituto in meno di 24 ore: il nuovo volto del mercato valdarnese sarà Nicola Del Grosso. L’ex Antella eredita una scrivania importante e porta l’esperienza necessaria per dare continuità al progetto. Una scelta fortemente voluta dal presidente Nicolè Sarri e commentata con soddisfazione dal direttore generale, Stefano Bianchi: "Del Grosso è un professionista di assoluta competenza – ha precisato il dirigente del Figline –. Il suo profilo era ciò di cui avevamo bisogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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