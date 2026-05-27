Fiera del disco di Firenze

Firenze ospiterà la quinta edizione della Fiera del Disco, dedicata a collezionisti e appassionati di musica. L’evento si svolgerà nel centro della città e offrirà una selezione di dischi in vinile, CD e altri supporti musicali. L’iniziativa si rivolge a chi cerca pezzi rari e da collezione, con espositori provenienti da diverse zone. La fiera si terrà in un luogo pubblico, con ingresso libero e orari da definire.

Firenze si prepara ad accogliere gli amanti della musica e del collezionismo in occasione della 5° Fiera del Disco, CD e Vinile. L'evento, a ingresso totalmente gratuito, si terrà nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio 2026. La cornice scelta per questa quinta edizione è lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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