La Fiera del Disco 2026 si terrà nel fine settimana del 2 e 3 maggio presso Nü Land, in via Dusmet 2 a Catania. L’evento è rivolto a collezionisti, appassionati e persone interessate a scoprire o acquistare vinili, CD e altri materiali musicali. La manifestazione si svolgerà su due giorni e prevede l’esposizione di vari prodotti, con possibilità di scambio e acquisto.

Sabato 2 e Domenica 3 Maggio 2026. Nü Land – Via Dusmet 2, Catania. Questo è un grande evento per collezionisti, appassionati e curiosi. Vinili da collezione e rarità. Cd, dvd, poster e memorabilia. T-shirt, gadget e accessori musicali. Audiocassette e tanto materiale nuovo e usato. Potrai anche.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fiera del disco a Tito (PZ)

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