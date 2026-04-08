Fiera del disco cd fumetti e videogiochi

Dal 10 al 12 aprile, a Scandicci si svolge una fiera dedicata a dischi, CD, fumetti e videogiochi. L’evento si svolge in diverse location della città e prevede l’esposizione di numerosi espositori provenienti da varie regioni. Sono in programma anche incontri, workshop e sessioni di autografi con alcuni espositori e collezionisti. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.

Dal 10 al 12 aprile, Scandicci si trasforma in un punto di riferimento per gli appassionati di collezionismo e cultura pop grazie a un appuntamento interamente dedicato a un universo di passioni senza tempo. L’evento accoglie i visitatori negli ampi spazi di The Florence Gate, situato in via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiera del disco: vinili e cd nuovi e usate, anche da collezioneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Oltre... Vinyl udine - Fiera del disco e del cd usato con eventi musicaliLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica... Pause In No Time Temi più discussi: Torna la fiera del disco a Bereguardo: tappa obbligata per gli amanti del vinile; Nel fine settimana torna al Tartarugone la Mostra mercato del disco; Nuovi negozi, fiere, turismo: il boom del vinile in città. Scelto da giovani e donne; Fenian, fuori la titletrack del nuovo album dei Kneecap. Torna la fiera del disco a Bereguardo: tappa obbligata per gli amanti del vinileAppuntamento domenica 12 aprile dalle 10 alle 19: oltre cinquanta collezionisti espongono pezzi rari e ritirano anche l’usato dai privati ... laprovinciapavese.gelocal.it Nel week end la Fiera del disco di TrevisoSabato 28 e domenica 29 marzo 2026, all’OpenDream Area di Via Noalese 94, torna a Treviso la Fiera del Disco, appuntamento di riferimento per collezionisti e amanti della buona musica. Alla Fiera del ... trevisotoday.it Al Centro Fiera del Garda l’11 e il 12 aprile torna «The dog show». Per questa edizione della rassegna cinofila in programma tre eventi - facebook.com facebook