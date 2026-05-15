Riva Trigoso inaugurata la nuova passeggiata a mare

Venerdì 15 maggio 2026 è stata ufficialmente aperta al pubblico la nuova passeggiata a mare di Riva Levante, situata nella zona di Riva Trigoso. L'intervento di riqualificazione, iniziato sotto l’amministrazione precedente, comprendeva la ristrutturazione dell’area pedonale e di alcuni spazi pubblici lungo il lungomare. Il progetto è stato ideato dallo studio di architettura Obr, con la collaborazione dell’architetto Giovanni Glorialanza e dell’ingegnere Caarpa. La realizzazione si inserisce in un intervento più ampio di valorizzazione del lungomare locale.

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