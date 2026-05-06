Fiera di San Pasquale 2026 a Montoggio con gastronomia e banchi di merci varie

Domenica 17 maggio, presso l'Area Verde di Montoggio, si svolge la Fiera di San Pasquale organizzata dalla Pro Loco locale. La manifestazione include bancarelle con merci varie e un'area dedicata alla gastronomia, attirando partecipanti e visitatori nella cittadina. L’evento si tiene nel corso della giornata, offrendo la possibilità di scoprire prodotti e specialità locali in un contesto all'aperto.

Domenica 17 maggio la Pro Loco Montoggese organizza la Fiera di San Pasquale presso l'Area Verde di Montoggio. Dalle 9 alle 19 i visitatori potranno visitare i numerosi banchi di artigianato, agricoltura, piante, hobbistica, abbigliamento, antiquariato e merci varie.Possibilità di pranzo con menù.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Fiera di San Salvatore a Sampierdarena con banchi di merci varie e processione per le vie del quartiereAnche quest’anno Sampierdarena accoglie la tradizionale Fiera di San Salvatore, che si accompagna ai tradizionali festeggiamenti religiosi. A Pasquetta torna la Fiera dell’Angelo a Molassana con circa 100 banchi di merci varie e alimentariLunedì 6 aprile torna il tradizionale appuntamento con la Fiera dell’Angelo nel quartiere di Molassana, occasione di shopping e intrattenimento nel... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Fiera del Levante sponsor dei fuochi di San Nicola: La tradizione continua; Fiera di San Ciriaco, passeggiata panoramica e 400 espositori; Mussomeli, conclusi festeggiamenti di San Pasquale. I congregati con abitini e mantelle partecipano ai solenni riti religiosi; Ancona, la Fiera di San Ciriaco chiude in bellezza tra la folla e gli applausi per le benemerenze – VIDEO. Ancona, la Fiera di San Ciriaco chiude in bellezza tra la folla e gli applausi per le benemerenze – VIDEODopo quattro giorni di festa l'edizione 2026 va in archivio con la soddisfazione generale. Il Ciriachino d'oro al questore Cesare Capocasa ... centropagina.it Fiera di San Ciriaco, la carica dei 100mila ad Ancona. Bancarelle da mare a mare? PromosseQuattro giorni di sole, tanta gente e giudizio positivo per le novità. Luci e ombre sulla disposizione. Il sindaco intanto pensa di portare la fiera del prossimo anno fino al quartiere del Piano ... rainews.it Sapori, tradizioni e territorio: torna a Colonnella la fiera di San Michele - facebook.com facebook