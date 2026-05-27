Fico incontra gli architetti campani | focus su housing sociale paesaggio e qualità urbana
Il 26 maggio 2026 si è svolto un incontro tra la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania e il presidente della regione. Durante l’incontro sono stati affrontati temi riguardanti l’housing sociale, il paesaggio e la qualità urbana. Nessun dettaglio su eventuali decisioni o proposte specifiche è stato comunicato. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e professionisti del settore architettonico.
Nel pomeriggio di ieri, 26 maggio 2026, si è svolto un importante incontro istituzionale tra la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania e il Presidente della Regione Campania, On. Roberto Fico, alla presenza del Consigliere regionale Maurizio Petracca. A rappresentare la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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