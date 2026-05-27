Fico incontra gli architetti campani | focus su housing sociale paesaggio e qualità urbana

Notizia in breve

Il 26 maggio 2026 si è svolto un incontro tra la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania e il presidente della regione. Durante l’incontro sono stati affrontati temi riguardanti l’housing sociale, il paesaggio e la qualità urbana. Nessun dettaglio su eventuali decisioni o proposte specifiche è stato comunicato. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e professionisti del settore architettonico.