Fiat Topolino conquista il Compasso d’Oro ADI

Notizia in breve

La Fiat Topolino ha ricevuto il Compasso d’Oro ADI, uno dei premi più importanti nel campo del design industriale internazionale. La vittoria è stata annunciata recentemente e conferma il valore estetico e funzionale del veicolo. Il riconoscimento premia l’originalità e l’innovazione del progetto. La Fiat Topolino ha ottenuto il premio in un settore altamente competitivo, distinguendosi per le sue caratteristiche distintive.