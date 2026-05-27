Fiat Topolino conquista il Compasso d’Oro ADI
La Fiat Topolino ha ricevuto il Compasso d’Oro ADI, uno dei premi più importanti nel campo del design industriale internazionale. La vittoria è stata annunciata recentemente e conferma il valore estetico e funzionale del veicolo. Il riconoscimento premia l’originalità e l’innovazione del progetto. La Fiat Topolino ha ottenuto il premio in un settore altamente competitivo, distinguendosi per le sue caratteristiche distintive.
(Adnkronos) – La Fiat Topolino conquista uno dei riconoscimenti più prestigiosi del design industriale internazionale. Il piccolo quadriciclo elettrico della Casa torinese ha infatti ottenuto il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI, confermando il valore di un progetto capace di unire mobilità urbana, semplicità stilistica e identità italiana. Il premio alla Fiat Topolino rappresenta uno dei massimi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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