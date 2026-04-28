Durante la Milano Design Week 2026, viene presentata una versione speciale della Fiat Topolino, caratterizzata da un design ispirato al mondo marino e decorata con elementi di Gallo. La serie comprende quattro varianti, tutte in edizione limitata, con un totale di 11 esemplari prodotti. La presentazione si concentra sulla collaborazione tra il marchio automobilistico e il brand Gallo, senza ulteriori dettagli su caratteristiche tecniche o prezzo.

? Cosa sapere Fiat presenta a Milano Design Week 2026 quattro versioni della Topolino con Gallo.. L'edizione limitata da 11.590 euro con design di Massimo Biancone è disponibile in concessionaria.. La Milano Design Week 2026 ha registrato una partecipazione senza precedenti, trasformando le strade del centro milanese in un palcoscenico per la Fiat Topolino, che ha presentato quattro interpretazioni estetiche ispirate al mondo marino in collaborazione con il marchio Gallo. Durante l’appuntamento milanese della scorsa settimana, il piccolo quadriciclo elettrico del Gruppo Stellantis ha attirato numerosi visitatori, inclusi molti stranieri, sfilando tra i luoghi simbolo del design.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiat Topolino e Gallo: il design marino conquista Milano

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