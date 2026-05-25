Fiat Topolino vince il 29esimo Premio Compasso d’Oro Adi

La Fiat Topolino ha vinto il 29esimo Premio Compasso d’Oro Adi. Il riconoscimento è uno dei più noti a livello internazionale nel campo del design industriale. La premiazione si è svolta a Roma. La vettura si è distinta tra altri progetti per la sua concezione e realizzazione. Il premio viene assegnato ogni anno a prodotti che si distinguono per innovazione e qualità estetica.

ROMA (ITALPRESS) – Fiat comunica che la Topolino si è aggiudicata il prestigioso Premio Compasso d’Oro Adi, uno dei più rinomati premi internazionali di design che riconosce l’eccellenza nel design industriale. Il premio rappresenta anche “un riconoscimento duraturo: i vincitori del Compasso d’Oro entrano a far parte della storica Collezione Compasso d’Oro ADI, esposta all’ADI Design Museum di Milano e ufficialmente riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali come di eccezionale interesse artistico e storico, contribuendo alla conservazione e alla promozione del meglio del design italiano”. Topolino esprime “una nuova visione della mobilità urbana attraverso una struttura essenziale e razionale che riduce la complessità, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche in termini di accessibilità e facilità d’uso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Fiat Topolino: Piccola, semplice, geniale. - Old Timer

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