Fiat ha annunciato l’introduzione di tredici nuovi modelli entro il 2030, tra cui il pickup Grizzly e il veicolo elettrico Quattrolino. La strategia mira a rafforzare il marchio come simbolo globale, con l’obiettivo di ampliare la gamma e consolidare la presenza internazionale. La decisione è stata presa dal nuovo amministratore delegato, che ha deciso di mettere Fiat al centro delle priorità della casa automobilistica, accanto ad altri marchi del gruppo.

Chissà non ci sia stato anche un pizzico di “amor di patria” nella scelta dell’ad Antonio Filosa di rimettere Fiat al centro delle strategie Stellantis, configurandolo come un brand globale (al pari di Peugeot, Ram e Jeep). Oltretutto, sotto l’ombrello del marchio piemontese, finirà pure Lancia ( che ha tolto i veli alla Gamma e che dal 2028 sfornerà la nuova Delta), destinata a un ruolo più “regionale”; e Citroen, pronta al revival della mitica 2CV, che dovrebbe essere prodotta a Pomigliano dal 2028, dopo la premiere al Salone di Parigi del prossimo ottobre. Ma torniamo a Fiat: saranno 13 i modelli “global” a essere presentati entro il 2030. Fra quelli di punta per l’Europa figurerà la Grizzly (nella foto), Suv derivato dalla Grande Panda e declinato anche in salsa Fastback, col tetto da coupé. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiat, prove da marchio globale. 13 novità entro il 2030, da Grizzly alla Quattrolino

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