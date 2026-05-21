Fiat sempre più centrale in Stellantis in arrivo la Quattrolino e il Grizzly
Fiat continua a rafforzare la propria posizione all’interno di Stellantis annunciando l’arrivo di due nuovi modelli. Si tratta di una versione a tre ruote in stile italiano e di una vettura più grande, chiamata Quattrolino, che riprende le caratteristiche della Topolino ma con quattro posti. La casa automobilistica puntualizza che entrambi i veicoli avranno due porte e saranno destinati a un pubblico che cerca auto compatte e dal carattere distintivo. La presentazione ufficiale dei modelli è prevista nei prossimi mesi.
(Adnkronos) – "Fiat resta grande nelle auto piccole, così aggiungeremo un modello a tre ruote in tipico stile italiano, e una 'sorella maggiore' della Topolino, la Quattrolino, sempre due porte ma a quattro posti". Sono alcuni degli annunci fatti nell'Investor Day di Stellantis da Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer del gruppo e Ad di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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