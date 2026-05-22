Da Fiat Quattrolino ai nuovi suv multienergia Così cambia la galassia Stellantis

La multinazionale automobilistica ha presentato un piano strategico di cinque anni con un investimento di 60 miliardi di euro. L’obiettivo è di favorire la crescita e aumentare i profitti in tutto il mondo. Tra le iniziative previste ci sono il ritorno del modello Fiat Quattrolino e lo sviluppo di nuovi SUV alimentati a più fonti di energia. La strategia coinvolge diversi segmenti di mercato e si concentra sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità.

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