Da Fiat Quattrolino ai nuovi suv multienergia Così cambia la galassia Stellantis
La multinazionale automobilistica ha presentato un piano strategico di cinque anni con un investimento di 60 miliardi di euro. L’obiettivo è di favorire la crescita e aumentare i profitti in tutto il mondo. Tra le iniziative previste ci sono il ritorno del modello Fiat Quattrolino e lo sviluppo di nuovi SUV alimentati a più fonti di energia. La strategia coinvolge diversi segmenti di mercato e si concentra sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità.
Un piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro pensato per accelerare la crescita e incrementare i profitti globali. È questo l’identikit di FaSTLAne 2030, presentato da Stellantis poche ore fa. Il fulcro tecnologico della strategia è rappresentato dalla nuova piattaforma modulare “STLA One”, in arrivo nel 2027. Vediamo allora quali prodotti dovremo aspettarci nei prossimo anni, rispetto a queste premesse. Questa architettura è progettata per riunire cinque diverse piattaforme in un’unica soluzione, riducendo la complessità operativa, velocizzando i tempi di sviluppo ed espandendo la copertura del mercato. STLA One coprirà i segmenti B, C e D e supporterà molteplici tipologie di powertrain e diverse dimensioni di veicoli, puntando a ridurre i costi del 20%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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