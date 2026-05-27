Festival Parco Tittoni | 99 Posse e Sigfrido Ranucci fanno arrabbiare i Fratelli d’Italia
Il 26 maggio 2026, durante la presentazione della nuova stagione di Parco Tittoni, la rassegna estiva di Desio, si sono verificati scontri politici. La partecipazione di artisti come i 99 Posse e di un giornalista noto per le sue inchieste ha suscitato reazioni da parte dei rappresentanti di Fratelli d’Italia. La discussione si è concentrata sulle scelte artistiche e sulla presenza di alcuni ospiti. La serata si è conclusa senza ulteriori sviluppi ufficiali.
Desio, 26 maggio 2026 – La presentazione della nuova stagione di Parco Tittoni, la rassegna estiva più seguita della Brianza, accende la polemica politica a Desio. Fratelli d’Italia attacca la maggioranza, accusandola di aver trasformato un progetto culturale cittadino in una vetrina ideologica. “A fronte della presentazione della nuova stagione di Parco Tittoni – afferma il gruppo consiliare con una nota –, guardiamo con preoccupazione al programma 2026. Negli ultimi anni la precedente Amministrazione aveva lavorato, insieme al soggetto gestore della rassegna, per qualificare un progetto culturale cittadino importante, capace di crescere in qualità, equilibrio, partecipazione e risultati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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