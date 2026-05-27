Festival Parco Tittoni | 99 Posse e Sigfrido Ranucci fanno arrabbiare i Fratelli d’Italia

Notizia in breve

Il 26 maggio 2026, durante la presentazione della nuova stagione di Parco Tittoni, la rassegna estiva di Desio, si sono verificati scontri politici. La partecipazione di artisti come i 99 Posse e di un giornalista noto per le sue inchieste ha suscitato reazioni da parte dei rappresentanti di Fratelli d’Italia. La discussione si è concentrata sulle scelte artistiche e sulla presenza di alcuni ospiti. La serata si è conclusa senza ulteriori sviluppi ufficiali.