Dai 99 Posse ai The Zen Circus | a Sesto Fiorentino torna il Liberi Tutti Festival

A Sesto Fiorentino il Liberi Tutti Festival torna con una serie di concerti che spaziano tra musica e impegno sociale. Il programma prevede l'esibizione dei 99 Posse, noti per le loro rime dirette e il loro attivismo, e dei The Zen Circus, che si sono affermati negli ultimi decenni con il loro stile. L'evento si terrà in piazza Vittorio Veneto martedì primo settembre ed è gratuito.

Tre decenni di musica e rime taglienti, antifascismo e difesa dei diritti: saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino, martedì primo settembre in piazza Vittorio Veneto, per il consueto, grande, evento a ingresso libero organizzato dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it O Zulu a teatro: tra 99 Posse, militanza e il legame col figlioLuca Persico, noto come ‘O Zulu, presenta a Roma il suo nuovo progetto teatrale intitolato Violenti, realizzato insieme a Caterina Bianco per... Cane incastrato in un tubo salvato dai vigili del fuoco a Sesto FiorentinoEra rimasto bloccato all’interno di una tubazione in muratura del diametro di 50 centimetri: lunghe e complesse le operazioni per liberarlo Si è...