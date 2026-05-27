Dal 12 giugno al 6 settembre si svolgerà a Bibbiena, nel Casentino, l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana. L’evento, il principale appuntamento in Italia dedicato alla fotografia nazionale, si terrà nel territorio aretino e vedrà l’esposizione di opere di vari autori italiani. La manifestazione si svolge in diverse location della zona, con mostre, incontri e presentazioni legate al mondo della fotografia.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Dal 12 giugno al 6 settembre il Casentino, in provincia di Arezzo, ospita l'edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, il principale appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. Promosso da Fiaf - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e realizzato con il contributo di Fondazione Cr Firenze, il Festival conferma la propria vocazione: valorizzare il patrimonio fotografico italiano, mettere in relazione autori affermati e nuove generazioni, e costruire un programma capace di unire mostre, ricerca, formazione, produzione e divulgazione. L'edizione 2026, dedicata al tema ''Riti e Visioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival della Fotografia Italiana, dal 12 giugno al 6 settembre a Bibbiena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Syusy & Patrizio News da Riva del Garda, Napoli, Alpi Apuane e Romania | TG del Turismo

Notizie e thread social correlati

Il Festival della Fotografia Italiana, l'edizione 2026Dal 12 giugno al 6 settembre, il Casentino accoglie l'edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, un evento che riunisce fotografi italiani...

Fiaf lancia le due Open Call del Festival della Fotografia Italiana 2026La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ha annunciato l’apertura delle due Open Call per il Festival della Fotografia Italiana 2026, che si...

Temi più discussi: Il Festival della fotografia italiana indaga la spiritualità contemporanea; Torna il Festival della fotografia italiana. Il sacro e il quotidiano: un racconto di immagini; Dai tetti di Le Gras all’intelligenza artificiale: 200 anni di fotografia (e tanta contemporaneità) in mostra alla XXI Edizione di Fotografia Europea; Festival della Fotografia Italiana a Casentino (Arezzo).

Dal 12 giugno al 6 settembre nel Casentino, il Festival della fotografia italiana esplora il confine tra sacro e profano, fede e superstizione, materia e trascendenza. 'Riti e Visioni. Tra spirituale e materiale' il tema dell'edizione 2026. #ANSAViaggi x.com

CMV: Il rispetto della privacy degli altri quando si tratta di fotografare in Giappone è portato a un'estremità malsana e priva le persone della loro umanità nel processo. reddit

Il Festival della fotografia italiana indaga la spiritualità contemporaneaNell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, dal 12 giugno al 6 settembre in Casentino (Arezzo), tra Bibbiena, Poppi, Pratovecchio Stia, il Festival della fotografia italian ... ansa.it

Il Festival della Fotografia Italiana torna nel 2025, dal 13 giugno al 21 settembreArezzo, 4 marzo 2025 – Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato oltre 8.000 visitatori, il Festival della Fotografia Italiana torna nel 2025, dal 13 giugno al 21 settembre, con ... lanazione.it