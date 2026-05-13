Il Festival della Fotografia Italiana l' edizione 2026

Dal 12 giugno al 6 settembre, il Casentino accoglie l'edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, un evento che riunisce fotografi italiani e le loro opere. L'iniziativa si svolge in diverse location della zona, coinvolgendo mostre, esposizioni e incontri dedicati alla fotografia. Questa edizione rappresenta il principale appuntamento nazionale dedicato al settore, attirando appassionati e professionisti da tutta Italia.

Dal 12 giugno al 6 settembre il Casentino ospita l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, il principale appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori.Promosso da FIAF ETS - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e realizzato con il contributo di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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