Fiaf lancia le due Open Call del Festival della Fotografia Italiana 2026

La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ha annunciato l’apertura delle due Open Call per il Festival della Fotografia Italiana 2026, che si terrà in Casentino tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia dal 12 giugno al 6 settembre. Le chiamate sono rivolte a fotografi italiani e prevedono la selezione di progetti che saranno esposti durante l’evento. Le domande devono essere inviate entro le scadenze stabilite.

Arezzo, 19 marzo 2026 – La FIAF ETS – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – annuncia l’apertura delle call ufficiali del Festival della Fotografia Italiana 2026, in programma in Casentino, tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia, dal 12 giugno al 6 settembre 2026. “Nuovi Sguardi”, dedicata ai giovani fotografi under 35 e “Percorsi”, rivolta ai progetti fotografici già compiuti nella loro struttura autoriale e pensati per trovare nel libro e nella mostra un ulteriore sviluppo, rappresentano uno degli strumenti attraverso cui il Festival rende concreta la propria missione: valorizzare gli autori italiani, sostenere la ricerca e creare le condizioni perché nuovi lavori trovino spazio, riconoscimento e pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiaf lancia le due Open Call del Festival della Fotografia Italiana 2026 Articoli correlati Leggi anche: Imprese, “Brava Innovation Hub” lancia l’open call per startup e Pmi femminili Sanremo 2026, il regolamento del Festival della canzone italianaQual è il regolamento del Festival di Sanremo 2026 in programma su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio? Attraverso i tre sistemi di votazione del pubblico...