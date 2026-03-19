Fiaf lancia le due Open Call del Festival della Fotografia Italiana 2026

Da lanazione.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ha annunciato l’apertura delle due Open Call per il Festival della Fotografia Italiana 2026, che si terrà in Casentino tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia dal 12 giugno al 6 settembre. Le chiamate sono rivolte a fotografi italiani e prevedono la selezione di progetti che saranno esposti durante l’evento. Le domande devono essere inviate entro le scadenze stabilite.

Arezzo, 19 marzo 2026 – La FIAF ETS – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – annuncia l’apertura delle call ufficiali del Festival della Fotografia Italiana 2026, in programma in Casentino, tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia, dal 12 giugno al 6 settembre 2026. “Nuovi Sguardi”, dedicata ai giovani fotografi under 35 e “Percorsi”, rivolta ai progetti fotografici già compiuti nella loro struttura autoriale e pensati per trovare nel libro e nella mostra un ulteriore sviluppo, rappresentano uno degli strumenti attraverso cui il Festival rende concreta la propria missione: valorizzare gli autori italiani, sostenere la ricerca e creare le condizioni perché nuovi lavori trovino spazio, riconoscimento e pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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