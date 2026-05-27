Festival del Bosco | a Gratteri urban trail trekking e tante attività per bambini

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel borgo di Gratteri si svolge il Festival del Bosco, con un programma che include un urban trail e trekking lungo i sentieri del territorio. Sono previste anche attività dedicate ai bambini e momenti di scoperta tra pinete e luoghi caratteristici del paese. L’evento invita visitatori e famiglie a esplorare il paesaggio locale in modo lento e coinvolgente, attraverso percorsi e iniziative pensate per tutti.

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Gratteri si prepara ad accogliere il Festival del Bosco, un’esperienza diffusa tra borgo, pinete, sentieri e luoghi identitari del territorio, pensata per invitare visitatori, famiglie, camminatori e appassionati di natura a vivere il paese in modo lento, autentico e partecipato.La manifestazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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