Festival del Bosco | a Gratteri urban trail trekking e tante attività per bambini

Notizia in breve

Nel borgo di Gratteri si svolge il Festival del Bosco, con un programma che include un urban trail e trekking lungo i sentieri del territorio. Sono previste anche attività dedicate ai bambini e momenti di scoperta tra pinete e luoghi caratteristici del paese. L’evento invita visitatori e famiglie a esplorare il paesaggio locale in modo lento e coinvolgente, attraverso percorsi e iniziative pensate per tutti.