Festival del Bosco | a Gratteri urban trail trekking e tante attività per bambini
Nel borgo di Gratteri si svolge il Festival del Bosco, con un programma che include un urban trail e trekking lungo i sentieri del territorio. Sono previste anche attività dedicate ai bambini e momenti di scoperta tra pinete e luoghi caratteristici del paese. L’evento invita visitatori e famiglie a esplorare il paesaggio locale in modo lento e coinvolgente, attraverso percorsi e iniziative pensate per tutti.
Gratteri si prepara ad accogliere il Festival del Bosco, un’esperienza diffusa tra borgo, pinete, sentieri e luoghi identitari del territorio, pensata per invitare visitatori, famiglie, camminatori e appassionati di natura a vivere il paese in modo lento, autentico e partecipato.La manifestazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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