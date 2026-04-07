Primavera in città con WeChiaia | Urban trekking e Passeggiate culturali alla scoperta del quartiere Chiaia

In città, con l’arrivo della primavera, l’associazione WeChiaia organizza quattro appuntamenti tra aprile e maggio dedicati a esplorare il quartiere Chiaia. Le iniziative prevedono percorsi di urban trekking e passeggiate culturali, che attraversano vie gradonate, scorci nascosti e angoli insoliti del quartiere. Gli eventi sono pensati per favorire incontri e scoperte, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza di conoscenza e appartenenza.

Alla scoperta del quartiere Chiaia, tra percorsi insoliti, vie gradonate e scorci inattesi. Con la primavera che avanza, l’associazione WeChiaia propone 4 appuntamenti in città – tra aprile e maggio - pensati per trasformare ogni passo in un’occasione di conoscenza, incontro e appartenenza al territorio. Sono Passeggiate culturali e Urban trekking per riscoprire Napoli con occhi nuovi. Un progetto di WeChiaia, l’associazione no profit nata per promuovere una rigenerazione culturale, urbana ed economica del quartiere Chiaia. Si comincia Domenica 19 aprile, dalle 9.30 alle 12, con l’Urban Trekking “Chiaia segreta e oltre.” a cura di Chicca Battista, Guida Ambientale Escursionistica, alias Stradamarecielo: non una visita guidata, ma una camminata sportivo-ricreativa che combina attività fisica, scoperta e turismo sostenibile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

WeChiaia si espande con iniziative culturali legate al fascino dell’America’s Cup e alla sua eredità marinaresca.A Napoli, nel cuore del quartiere Chiaia, si sta profilando un nuovo capitolo per il futuro del centro storico.

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