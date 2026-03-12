Sanremo Urban Trail | 400 atleti sfidano il Monte Bignone

Oltre quattrocento atleti si stanno preparando a partecipare all’ottava edizione della Sanremo Urban Trail, una competizione che si svolge nel territorio della città di Sanremo e combina la corsa con la scoperta di alcuni dei suoi punti più caratteristici. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni e coinvolge persone provenienti da diverse zone.

La città di Sanremo si prepara ad accogliere oltre quattrocento partecipanti per l’ottava edizione della Sanremo Urban Trail, appuntamento sportivo che unisce corsa e scoperta del territorio. L’evento è organizzato dalla scuola di ciclismo locale e sostenuto dall’amministrazione comunale attraverso l’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni. La gara si svolgerà domenica 15 marzo 2026, offrendo diverse distanze per adattarsi a ogni livello di preparazione atletica. Tre percorsi tra storia naturale e architettura urbana. Il programma prevede tre tipologie di tracciati distinti, ognuno con una propria identità geografica e fisica. La distanza più impegnativa coprirà 32 chilometri e porterà gli atleti fino alla cima del Monte Bignone, raggiungendo i 1300 metri sul livello del mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

