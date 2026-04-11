L’oratorio salesiano si fa palcoscenico | al via i preparativi per Forza Venite Gente
Nelle settimane recenti, l’oratorio salesiano di Brindisi si è trasformato in un luogo di prove e prove generali per lo spettacolo
BRINDISI – C’è un fermento speciale tra le mura dell’Oratorio Salesiano di Brindisi. Tra i corridoi dove solitamente risuonano i rimbalzi dei palloni e le grida gioiose dei ragazzi, da qualche settimana si avvertono note musicali familiari e battute recitate a memoria. Il motivo? La macchina.🔗 Leggi su Brindisireport.it
’Forza venite gente’, la Corale al MascagniNell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il Gruppo Corale Città di Chiusi porterà in scena, il 21 e 22 marzo al Teatro Mascagni,...
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