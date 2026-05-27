Festeggiamenti della Repubblica S’inizia con una mostra

Durante le celebrazioni per l’anniversario della Repubblica, è stata inaugurata una mostra dedicata alla Costituzione. Il prefetto di Brescia ha spiegato che l’esposizione mira a promuovere la conoscenza della Costituzione e la cittadinanza attiva. La mostra apre le celebrazioni degli ottant’anni della Repubblica e rappresenta il primo evento di una serie di iniziative legate alla ricorrenza.

"È l’inizio di un percorso di conoscenza della Costituzione ma anche di cittadinanza attiva ". Così il prefetto di Brescia Andrea Polichetti ha presentato la mostra che introduce le cerimonie degli ottant’anni della Repubblica. "Non è un progetto che ha un inizio e una fine – ha sottolineato – ma un percorso con tante tappe, che vuole coinvolgere il giovani usando un linguaggio nuovo rispetto al passato". Nella Sala Contarini del Palazzo del Governo è stata inaugurata, in particolare, la mostra di documenti storici, provenienti dal Fondo documentale della Prefettura di Brescia, che ripercorre alcune tappe che portarono all’indizione del Referendum Istituzionale del 2 Giugno 1946. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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