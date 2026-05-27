Festa in questura per il pensionamento di due poliziotti storici della sezione stradale

In questura a Pescara si è tenuta una cerimonia di pensionamento per due agenti storici della sezione stradale. La festa ha coinvolto colleghi e amici, con momenti di emozione e commozione. Sono state consegnate targhe e attestati, mentre i presenti hanno condiviso ricordi e ringraziamenti per i tanti anni di servizio. La cerimonia si è svolta in un clima di festa e riconoscenza.

Grande festa, emozioni e commozione in questura a Pescara in occasione del pensionamento di due storici agenti della sezione stradale. Si tratta di Gianni Ciccotelli e Roberto Baccarin che hanno terminato il loro onorato servizio nella polizia di Stato. In questura sono stati omaggiati con delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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