Cerca di rubare una Smart investe due poliziotti che volevano fermarlo e dopo si presenta in questura | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un’auto e aver investito due agenti che cercavano di fermarlo. Dopo aver evitato un primo tentativo di fermo, si è poi presentato di notte negli uffici di polizia, dove ha ammesso di essere il protagonista dei fatti. La vicenda si è conclusa con il suo arresto.
Dopo aver fatto perdere le tracce una prima volta e avere investito due poliziotti, si è presentato di notte in questura ammettendo le proprie responsabilità. Un 27 anni originario di San Giuseppe Jato (A. Q. le iniziali) è stato arrestato la scorsa settimana con l’accusa di essere fuggito a un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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