Cerca di rubare una Smart investe due poliziotti che volevano fermarlo e dopo si presenta in questura | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un’auto e aver investito due agenti che cercavano di fermarlo. Dopo aver evitato un primo tentativo di fermo, si è poi presentato di notte negli uffici di polizia, dove ha ammesso di essere il protagonista dei fatti. La vicenda si è conclusa con il suo arresto.

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Dopo aver fatto perdere le tracce una prima volta e avere investito due poliziotti, si è presentato di notte in questura ammettendo le proprie responsabilità. Un 27 anni originario di San Giuseppe Jato (A. Q. le iniziali) è stato arrestato la scorsa settimana con l’accusa di essere fuggito a un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Fugge dopo l’incidente, investe e trascina l’uomo che tenta di fermarlo. Caccia al pirataZelo Buon Persico (Lodi), 11 aprile 2026_Fugge dopo l’incidente e investe l’uomo che tenta di fermarlo. Si presenta in questura sanguinante dopo una rapina finita con una bastonata in facciaUn’aggressione in pieno giorno, con una vittima ferita al volto e una fuga durata poche ore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Apre il bagagliaio dell'auto e cerca di rubare: notato dal proprietario, tenta la fuga; Cerca di rubare una bici elettrica: scoperto da una ragazza e arrestato; Tentano di rubare un monopattino alle 4 di notte: scoperti dal proprietario, arrestato 19enne a Como; Cerca di rubare una Smart, investe due poliziotti che volevano fermarlo e dopo si presenta in questura: arrestato. Cerca di rubare una bici elettrica: scoperto da una ragazza e arrestatoREGGIO EMILIA – Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia locale è intervenuta in via Emilia San Pietro a seguito della segnalazione di una giovane che cercava di impedire la fuga di un individuo ... reggionline.com Catania: cerca di rubare occhiali da sole per 1.200 euro. Scoperta e denunciataHa provato a rubare sei paia di occhiali del valore di 1.200 euro circa, ma il suo maldestro tentativo è stato scoperto. meridionews.it SIAMO AL COLLASSO! TANTISSIMI CUCCIOLI DI ETÀ E TAGLIE DIFFERENTI IN CERCA DI UNA FAMIGLIA TUTTA LORO!! AIUTATECI A CONDIVIDERE I LORO MUSINI!! verranno affidati con regolare modulo di adozione, vaccinati, microchippati. dis facebook Buongiorno con Sascha Zverev che cerca di raffreddare la furia "on fire" di Jannik Sinner #Tennis #Sinner #Zverev #MMOpen x.com