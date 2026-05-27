Perugia si appresta a celebrare la Festa di San Ferdinando, prevista per sabato presso la parrocchia di San Ferdinando e il parco Aretino. L’evento è promosso dalle associazioni “Quartiere Pallotta” Aps e “Pallotta 2000” e prevede momenti di incontro e socialità. La manifestazione mira a rafforzare i legami tra i partecipanti e mantenere vive le tradizioni locali. La giornata si svolge con attività e incontri aperti alla comunità.

Perugia si prepara a vivere una giornata di festa, incontro e partecipazione con la “ Festa di San Ferdinando 2026 ”, organizzata dalle associazioni “Quartiere Pallotta“ Aps e “Pallotta 2000“, in programma sabato alla parrocchia di San Ferdinando e al parco Aretino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il senso di comunità, le tradizioni locali e la partecipazione cittadina attraverso un ricco programma di eventi culturali, musicali e ricreativi aperti a tutte le età. Uno sguardo al programma: la manifestazione prenderà il via alle 15.30 con la Piccola Infiorata di San Ferdinando, momento dedicato alla creatività e alla tradizione decorativa floreale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa di San Ferdinando Fede e socialità: "Un’occasione per rinsaldare le radici"

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