Forlimpopoli in festa | fede storia e comunità nel segno di San Rufillo
A Forlimpopoli si avvicinano i festeggiamenti in onore di San Rufillo, con una serie di eventi programmati nel calendario locale. La comunità si riunisce per celebrare il patrono attraverso celebrazioni religiose, occasioni storiche e incontri sociali. I preparativi sono in corso per rendere i giorni dedicati a San Rufillo momenti di partecipazione collettiva e di rispetto delle tradizioni.
Forlimpopoli si prepara a rivivere i giorni solenni dedicati al suo patrono, San Rufillo, attraverso un fitto calendario di appuntamenti che intreccia fede, storia e socialità. Il programma, curato con dedizione dal parroco don Stefano Pascucci insieme ai suoi collaboratori, si apre nella serata.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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