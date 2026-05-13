Forlimpopoli in festa | fede storia e comunità nel segno di San Rufillo

A Forlimpopoli si avvicinano i festeggiamenti in onore di San Rufillo, con una serie di eventi programmati nel calendario locale. La comunità si riunisce per celebrare il patrono attraverso celebrazioni religiose, occasioni storiche e incontri sociali. I preparativi sono in corso per rendere i giorni dedicati a San Rufillo momenti di partecipazione collettiva e di rispetto delle tradizioni.

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