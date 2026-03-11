Tra mistero e radici | L’ombra del Conte il nuovo enigma di Ferdinando Martino
Tra mistero e radici, “L’ombra del Conte” di Ferdinando Martino si inserisce nella collana “Mondo Giallo”. Il romanzo combina elementi di poliziesco con una cura editoriale accurata, creando un’opera che si distingue nel suo genere. La narrazione si sviluppa attraverso una trama intricata che coinvolge i personaggi e si inserisce nel contesto della collana dedicata ai gialli.
Nella collana “Mondo Giallo”, un’opera che coniuga la tensione del poliziesco con una raffinata cura editoriale. Un viaggio nelle atmosfere d’autore dove il passato torna a proiettare la sua ombra sul presente. Il panorama del giallo italiano si arricchisce di una nuova, intrigante tessera con l’uscita de “L’ombra del Conte” (Massimo Soncini Editore) di Ferdinando Martino. Il volume, inserito nella collana specializzata “Mondo Giallo”, si presenta come un’operazione culturale di ampio respiro, capace di soddisfare i lettori più esigenti. Ferdinando Martino, nato a Castellammare di Stabia nel 1956, porta nel noir il bagaglio di una vita vissuta tra il turismo e l’ospitalità internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
