Una forte grandinata ha danneggiato circa il 70% delle ciliegie coltivate nella provincia di Bari, causando gravi perdite ai produttori locali. La crisi si somma all'aumento dei prezzi al dettaglio, che potrebbe essere influenzato dal calo della produzione. Le importazioni di ciliegie provenienti dal Nord Africa rappresentano una minaccia per i produttori barese, che temono una concorrenza sleale. La situazione mette in evidenza le difficoltà del settore agricolo nella regione e le ripercussioni sulla disponibilità sul mercato.

? Domande chiave Come influenzerà il rincaro delle ciliegie il prezzo al dettaglio? Perché le importazioni dal Nord Africa minacciano i produttori barese? Quali danni economici subiranno le piccole aziende agricole locali? Come potrà il distretto cerasicolo sopravvivere alla perdita del raccolto??? In Breve Provincia di Bari produce 47 mila tonnellate, ovvero il 34% delle ciliegie italiane. Prezzi al mercato di Milano raggiungono i 20 euro al chilogrammo. Rischio importazioni da Egitto, Tunisia . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, grandine distrugge il 70% delle ciliegie: crisi nel barese

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