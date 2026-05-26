Festa della Repubblica a Portogruaro film cerimonia concerto

A Portogruaro si svolgono diverse iniziative per l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, tra film, cerimonie e concerti. La giornata è iniziata con una proiezione cinematografica, seguita da una cerimonia ufficiale e si conclude con un concerto all’aperto. Le attività coinvolgono residenti e autorità locali, che partecipano alle commemorazioni nel centro cittadino. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici delle iniziative è stata comunicata.

Continuano a Portogruaro le iniziative per omaggiare l'80esimo Anniversario della Repubblica Italiana. Dopo la consegna di circa 200 Costituzioni con relative bandiere ad altrettanti studenti delle scuole locali, l'Amministrazione Comunale promuove anche per questi giorni di avvicinamento al 2. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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