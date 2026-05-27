Festa della Repubblica con la musica

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale di Cesena hanno organizzato una serie di eventi per due giorni. La manifestazione include musica e altre iniziative pubbliche rivolte alla città. La celebrazione si svolge nel rispetto delle norme vigenti e coinvolge diverse realtà locali. L’obiettivo è ricordare questa ricorrenza attraverso attività aperte alla comunità.

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In occasione dell’ 80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale di Cesena propongono alla città una due giorni di iniziative per celebrare l’importante ricorrenza. Il primo appuntamento è in programma per la serata di lunedì 1° giugno al teatro ‘Bonci’, dove il Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’ offrirà un concerto con musiche di Mozart, Rossini Haydn. L’accesso al teatro sarà consentito a partire dalle ore 20.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti. La mattina di martedì 2 giugno, alle ore 10, si terrà ‘ Alla scoperta di Palazzo Albornoz ’, visita guidata a cura del professor Franco Spazzoli all’interno dello storico palazzo, sede del Comune di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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