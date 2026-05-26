La festa della Repubblica al Bioparco di Sicilia | incontri con gli animali animazione e laboratori

Notizia in breve

Durante la festa della Repubblica, al Bioparco di Sicilia a Carini sono stati organizzati incontri con gli animali, laboratori e attività di animazione. La giornata ha visto la partecipazione di visitatori di tutte le età, che hanno potuto interagire con diverse specie e partecipare a momenti di intrattenimento. Sono stati allestiti spazi dedicati al relax e al ristoro, offrendo un’occasione di svago e scoperta nel contesto naturale del parco.