La festa della Repubblica al Bioparco di Sicilia | incontri con gli animali animazione e laboratori

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la festa della Repubblica, al Bioparco di Sicilia a Carini sono stati organizzati incontri con gli animali, laboratori e attività di animazione. La giornata ha visto la partecipazione di visitatori di tutte le età, che hanno potuto interagire con diverse specie e partecipare a momenti di intrattenimento. Sono stati allestiti spazi dedicati al relax e al ristoro, offrendo un’occasione di svago e scoperta nel contesto naturale del parco.

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Una giornata nella natura, tra incontri con gli animali, momenti di relax, buon cibo e divertimento per grandi e piccoli al Bioparco di Sicilia, a Carini.In occasione del 2 giugno animazione e giochi per tutte le età dalle 10:30 alle 16:30; laboratorio creativo gratuito dal titolo “Pittura tra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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