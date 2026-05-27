Festa della Repubblica a Novara | le modifiche alla raccolta rifiuti quartiere per quartiere
Martedì 2 giugno, a Novara, i servizi di raccolta rifiuti “non recuperabili” saranno sospesi nel quartiere Nord, mentre nel quartiere Sud si svolgeranno regolarmente. La comunicazione arriva da Assa, che ha aggiornato il calendario dei rifiuti per la Festa della Repubblica. Le modifiche riguardano esclusivamente il quartiere Nord, dove la raccolta sarà posticipata o sospesa rispetto al normale programma. Nessuna variazione prevista invece per il quartiere Sud.
Modifiche al calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara nella giornata di martedì 2 giugno.A comunicarlo è Assa, che ricorda che nella giornata della Festa della Repubblica verranno effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti "non recuperabili" nel quartiere Sud, della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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