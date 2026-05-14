Festa di quartiere al Montanara | scattano divieti e modifiche alla viabilità

In occasione della Festa di quartiere nel quartiere Montanara, sono stati stabiliti divieti e cambiamenti temporanei alla circolazione stradale nella zona coinvolta. Le modifiche si rendono necessarie per consentire lo svolgimento dell’evento e garantirne lo svolgimento in sicurezza. Sono previste chiusure di alcune strade e variazioni nel traffico veicolare, che resteranno in vigore durante le giornate della manifestazione. I residenti e i partecipanti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni temporanee e a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui