C’è la gara | modifiche alla viabilità nel quartiere Pablo e in centro storico

In occasione della manifestazione podistica non competitiva "Color Run", organizzata dalla Polisportiva Coop Parma 1964, che si svolgerà il 30 maggio sono previste temporanee modifiche alla viabilità. In particolare il 30 maggio, dalle ore 12 alle 18 è istituito il divieto di sosta con rimozione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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