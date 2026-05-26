Festa della Repubblica il Comune di Genova celebra il 2 Giugno | il programma degli eventi

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Genova ha organizzato una serie di eventi per il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. La giornata celebra l’80° anniversario del referendum del 1946, che portò alla nascita della Repubblica Italiana. Il programma include manifestazioni pubbliche e commemorazioni, coinvolgendo diverse location della città. Le iniziative si svolgono durante tutto il giorno, con momenti dedicati alla storia e alla cultura nazionale.

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Il Comune di Genova celebra la Festa della Repubblica con un ricco programma di iniziative dedicate all’80° anniversario del referendum istituzionale del 1946, che sancì la nascita della Repubblica Italiana.Il filo conduttore delle celebrazioni sarà il tema I volti della Repubblica – 80 anni dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Temi più discussi: Festa della Repubblica, Genova celebra il 2 giugno: ‘I volti della repubblica – 80 anni dal referendum’; Festa della Repubblica 2026; 2 Giugno. Milano celebra l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana; 2 GIUGNO 2026 – Festa della Repubblica.

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