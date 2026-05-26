Festa della Repubblica il Comune di Genova celebra il 2 Giugno | il programma degli eventi

Notizia in breve

Il Comune di Genova ha organizzato una serie di eventi per il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. La giornata celebra l’80° anniversario del referendum del 1946, che portò alla nascita della Repubblica Italiana. Il programma include manifestazioni pubbliche e commemorazioni, coinvolgendo diverse location della città. Le iniziative si svolgono durante tutto il giorno, con momenti dedicati alla storia e alla cultura nazionale.