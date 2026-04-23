Festa della Liberazione tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma

Il 25 aprile si avvicina e a Roma sono in programma numerosi eventi per celebrare la Festa della Liberazione. Quest'anno il giorno cade di sabato e molte iniziative si svolgeranno nel corso dell'intero fine settimana. Le manifestazioni includono cerimonie ufficiali, incontri pubblici e momenti di commemorazione diffusi in diverse zone della città. Si tratta di un appuntamento che coinvolge associazioni, istituzioni e cittadini.