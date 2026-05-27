Festa della Lombardia 2026 dal Premio Rosa Camuna al concorso scolastico | due giorni tra eventi e celebrazioni

Notizia in breve

La Festa della Lombardia del 2026 si svolgerà il 29 maggio e durerà due giorni, con eventi e celebrazioni che includono il Premio Rosa Camuna e un concorso scolastico. La manifestazione si terrà a Milano e coinvolgerà diverse iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni della regione. La celebrazione prevede anche attività rivolte alle scuole, con momenti di partecipazione e coinvolgimento dei giovani.