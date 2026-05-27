Festa della Lombardia 2026 dal Premio Rosa Camuna al concorso scolastico | due giorni tra eventi e celebrazioni
La Festa della Lombardia del 2026 si svolgerà il 29 maggio e durerà due giorni, con eventi e celebrazioni che includono il Premio Rosa Camuna e un concorso scolastico. La manifestazione si terrà a Milano e coinvolgerà diverse iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni della regione. La celebrazione prevede anche attività rivolte alle scuole, con momenti di partecipazione e coinvolgimento dei giovani.
Milano, 27 maggio 2026 – La Regione celebra la Festa della Lombardia, che cade nella data del 29 maggio in occasione della ricorrenza della battaglia di Legnano, con una “due giorni” (giovedì 28 e appunto venerdì 29 maggio) ricca di eventi e appuntamenti: dalla premiazione di un concorso che ha coinvolto le scuole al conferimento dei Premi Rosa Camuna – la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia – , fino a iniziative dedicate alle eccellenze del territorio, con la partecipazione di realtà del mondo agricolo, associativo, culturale e sociale. Il concorso per le scuole. Premio Rosa Camuna. Iniziative in piazza Città di Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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