Nel caso Kalulu, l’atleta ha ammesso di aver commesso un errore durante la partita. Alessandro Bastoni è stato candidato al premio Rosa Camuna di Regione Lombardia. A Milano, il 13 marzo 2026, durante l’incontro, i tifosi avversari hanno fischiato ogni suo tocco di palla. La partita si è svolta con diversi momenti di tensione e attenzione da parte del pubblico presente.

Milano, 13 marzo 2026 – Fischiato a ogni tocco di pallone dai tifosi avversari, diventato l’emblema dell’antisportività dopo la brutta simulazione che il 14 febbraio è costata l’espulsione a Pierre Kalulu, per Alessandro Bastoni c’è però il supporto dei cuori nerazzurri, anche quelli che siedono al Pirellone. Kalulu e l'espulsione contro l'Inter: “Il mio rosso? tante parole ma è rimasto” E sì, perché a un mese dal fattaccio, arriva una candidatura di certo inattesa, forse una provocazione. Oggi il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani (Fd'I) ha presentato ufficialmente la candidatura di Bastoni al Premio Rosa Camuna, candidatura stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), che riveste l'incarico di presidente dell'Inter Club di Palazzo Pirelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Nel caso Kalulu ha ammesso l’errore”: Alessandro Bastoni candidato al premio Rosa Camuna di Regione Lombardia

"Ha ammesso l'errore sul caso Kalulu": Bastoni candidato al premio Rosa CamunaFischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu , poi espulso, nella gara con la Juventus, Alessandro Bastoni ha saputo...

Calcagno (presidente AIC) sul caso Bastoni: «Accanimento eccessivo, Alessandro ha ammesso l'errore»

Anche oggi Alessandro Bastoni ha svolto l’allenamento a parte rispetto al gruppo. Il dolore alla tibia rimediato nel corso del derby di domenica scorsa dopo un duro scontro con Adrien Rabiot non è ancora passato del tutto e impedisce al difensore di lavorar - facebook.com facebook

