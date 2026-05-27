Montespertoli si appresta a ospitare la 68ª edizione della Festa del Vino, che si svolgerà dal 30 maggio all’7 giugno. La manifestazione durerà nove giorni e prevede momenti dedicati alla degustazione di vini locali. L’evento si svolgerà in diverse location della città, con iniziative e stand dedicati ai produttori della zona. La festa è giunta alla sua edizione annuale e coinvolge operatori e visitatori.

MONTESPERTOLI Manca sempre meno: Montespertoli si prepara a brindare alla 68ª edizione della Festa del Vino, in programma dal prossimo sabato, 30 maggio, fino al 7 giugno. Per nove giorni il centro del paese si trasformerà in un grande percorso dedicato al vino, alla cultura e alla tradizione toscana, con degustazioni guidate, stand dei viticoltori, cucina tipica, musica, spettacoli, incontri culturali e le immancabili sfide tra le Contrade. L’edizione 2026 si presenta con numerose novità, a partire dal nuovo allestimento degli stand dei viticoltori, pensato per valorizzare ancora di più le aziende del territorio e accompagnare il pubblico alla scoperta del Chianti Montespertoli e degli altri vini locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa del vino per brindare. Nove giorni da degustare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She saves a stranger's grandma. The CEO calls her a gold digger. Truth revealed, he kneels

Notizie e thread social correlati

Festa Comacchiese. Basta un pareggio in casa per brindare alla salvezzaLa partita tra la squadra di casa e quella ospite si è conclusa con un pareggio a reti inviolate.

Daje compie 10 anni: due giorni di festa tra vino, formaggi, salumi e musica dal vivoDaje compie dieci anni e per celebrare questo traguardo sono stati organizzati due giorni di eventi al Centro Galeazzo Alessi.

Temi più discussi: Dal 30 maggio Torna la Festa del Vino di Montespertoli; La 56esima edizione della Sagra del Vino torna a San Clemente con tre giornate di festa; 68^ Festa del Vino di Verici con degustazioni, incontri con produttori locali e musica dal vivo; Festa del vino per brindare. Nove giorni da degustare.

Da Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, da Pistoia e Arezzo: dal 3 al 9 maggio in programma degustazioni, concerti, visite al museo e passeggiate per la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Consorzio Vino Chianti bit.ly/chiantoloversf x.com

Fai qualcosa per tua madre per la Festa della Mamma? reddit

Al via la 68ª Festa del Vino di Montespertoli: sabato l'inaugurazione ufficialeIl conto alla rovescia è iniziato per il taglio del nastro della 68ª edizione della Festa del Vino di Montespertoli, la storica manifestazione che ... gonews.it

Successo per la presentazione della 68ª Festa del Vino di MontespertoliSvelato il calendario e le novità della manifestazione, tra degustazioni guidate, incontri culturali e appuntamenti. gonews.it