La partita tra la squadra di casa e quella ospite si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La squadra di casa ha schierato i giocatori Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Temporin, Fiorini, Sylla, Taroni (sostituito da Ravaglia all’85’), Fregnani (sostituito da Farinelli all’80’), Mancini e Centonze. Con questo risultato, la squadra di casa potrà festeggiare la salvezza già con un pareggio nella prossima partita casalinga.

comacchiese 0 medicina fossatone 0 COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Temporin, Fiorini, Sylla, Taroni (85’ Ravaglia), Fregnani (80’ Farinelli), Mancini, Centonze. Allenatore: Candeloro MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Ferretti, Cavina (93’ Di Pasquazio), Fini (73’ Nicolai), Tumminelli, Ballanti, Rimini (90’ Giorgione), Bovo, Amaducci, Selleri, Fridhi (54’ Valente). Allenatore: Assirelli. Arbitro: Gjini di Vicenza Uno 0-0 dal sapore diverso da altri pareggi a reti bianche. Sì, perché la Comacchiese non brilla contro il Medicina Fossatone e la gara non è particolarmente avvincente, ma i rossoblù fanno la partita che devono fare, perché quello che conta è la salvezza diretta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa Comacchiese. Basta un pareggio in casa per brindare alla salvezza

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