Festa del Rugby le modifiche alla viabilità

Durante la Festa del Rugby sono previste modifiche alla viabilità, con alcune strade chiuse o interdette al traffico per garantire l’accesso sicuro dei partecipanti. Le restrizioni saranno in vigore in specifici orari e zone, con indicazioni temporanee per i veicoli e i pedoni. La manifestazione si svolge in un’area centrale, interessando principalmente le vie di accesso principali e le zone di parcheggio.

In occasione del tradizionale appuntamento con la Festa del Rugby, saranno adottate alcune limitazioni alla viabilità ordinaria per consentire l’afflusso in sicurezza del pubblico. Nella fascia oraria dalle 19 alle 4 del mattino successivo, nei giorni 29, 30 e 31 maggio, nonché l’1, 2, 5, 6 e 7. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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