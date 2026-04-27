Modifiche alla viabilità a Marghera per la festa del primo maggio

Per il primo maggio a Marghera è prevista una manifestazione con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. In occasione dell’evento, la polizia locale ha emanato un’ordinanza che introduce modifiche temporanee alla circolazione stradale e alla sosta. Le variazioni saranno in vigore durante lo svolgimento della manifestazione, con l’obiettivo di gestire al meglio il traffico e garantire la sicurezza dei partecipanti.

In occasione della manifestazione del 1° maggio per la festa del lavoro a Marghera - dove si svolgerà un evento con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil - sarà in vigore un'ordinanza della polizia locale che dispone alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta.Dalle ore 7 alle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Modifiche temporanee alla viabilità per la Festa di San GiuseppeIn occasione della Festa di San Giuseppe 2026, sono previste modifiche temporanee alla viabilità. Le modifiche alla viabilità di Parona per la Festa de la RengaLa Festa de la Renga torna a Parona mercoledì 18 febbraio, in concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri e a chiusura del periodo di carnevale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cantieri in città dal 24 al 30 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Modifiche temporanee alla viabilità cittadina; Fiera di Aprile: domenica 26 aprile modifiche alla viabilità cittadina. Modifiche temporanee alla viabilità in occasione della Giornata della TerraScuole in Viale Maria Luigia con laboratori e incontri; divieti di sosta, chiusure temporanee e senso unico alternato ... gazzettadiparma.it L’Aquila, modifiche temporanee alla viabilità dal 28 aprileIl Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione a partire da mercoledì 28 aprile ... laquilablog.it MODIFICHE IN OCCASIONE DEL 1^ MAGGIO 2026 In occasione della Festa dei Lavoratori nei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione e Passignano s/T tutte le raccolte previste per Venerdì 1° Maggio saranno posticipate a Domenica 3 - facebook.com facebook