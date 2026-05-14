Sabato 16 maggio a Bergamo il corteo per i diritti civili con festa a Daste - Le modifiche alla viabilità

Sabato 16 maggio a Bergamo si svolgerà il corteo per i diritti civili, con partenza da Daste, accompagnato da una festa. Durante l’evento verranno apportate modifiche temporanee alla viabilità nel centro città e nelle zone limitrofe. La manifestazione ha come obiettivo la promozione di politiche più inclusive e il rispetto dei diritti civili. Le autorità hanno comunicato che alcune strade saranno chiuse o deviate per consentire il passaggio del corteo e garantire la sicurezza dei partecipanti.

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INFO UTILI. Sabato 16 maggio torna il Bergamo Pride con un corteo dedicato ai diritti civili e a politiche più inclusive. La manifestazione partirà alle 16.30 da Piazzale Marconi e attraverserà il centro cittadino fino a Porta Nuova, con modifiche alla viabilità lungo il percorso. Il Bergamo Pride 2026 torna sabato 16 maggio con una sfilata dedicata ai diritti civili e alla richiesta di politiche pubbliche più inclusive. Tra i temi rilanciati dall’assemblea figurano la tutela della salute, l’accesso ai servizi e pari dignità nei percorsi personali e sociali. Il corteo partirà alle 16.30 da Piazzale Marconi e attraverserà viale Papa Giovanni XXIII, largo Porta Nuova, via Camozzi, via Frizzoni, viale Muraine, via San Giovanni, via Verdi, via Petrarca e viale Roma, con arrivo alle 18 in Porta Nuova. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sabato 16 maggio a Bergamo il corteo per i diritti civili con festa a Daste - Le modifiche alla viabilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parma Pride, le modifiche alla viabilità per sabato 16 maggioSabato 16 maggio in occasione del Parma Pride sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. Corteo per il Primo maggio: divieti e modifiche alla viabilità, ecco il percorsoDomani venerdì 1 maggio si celebra la Festa del lavoro e come da tradizione dal rione di San Giacomo partirà un lungo corteo che, dopo aver... Ultimi posti per venerdì 15 maggio alle 20 e sabato 16 maggio alle ore 17. LA STELLA DEL VIOLINO BOUCHKOV DEBUTTA AL TEATRO FILARMONICO DI VERONA NEL CONCERTO NUOVO MONDO. Francesco Ommassini dirige l’Orchestra di Fondazione x.com Sabato 16 maggio a Bergamo il corteo per i diritti civili con festa a Daste - Le modifiche alla viabilità. Sabato 16 maggio torna il Bergamo Pride con un corteo dedicato ai diritti civili e a politiche più inclusive. La manifestazione partirà alle 16.30 da Piazzale Marconi e attraverserà il centro cittad ... ecodibergamo.it Viaggio da Wien a Cremona il giorno Sabato 16 maggio reddit Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 maggioWeekend di metà maggio alle porte, cosa fare sabato 16 e domenica 17 maggio a Roma e dintorni? Il tempo sarà più incerto nella giornata di sabato, ma dovrebbe migliorare nella giornata di domenica e ... romatoday.it