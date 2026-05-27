Festa del 2 giugno tra chiostri e degustazioni di birre artigianali | l' abbazia di San Martino delle Scale apre le porte

Notizia in breve

L’abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte per la Festa del 2 giugno, offrendo un evento tra chiostri e degustazioni di birre artigianali. L’iniziativa propone un’alternativa al caos delle spiagge, invitando i visitatori a trascorrere la giornata tra ambienti storici e il gusto di birre locali. L’evento si svolge nelle colline palermitane, offrendo un’esperienza diversa e più tranquilla per celebrare la Festa della Repubblica.