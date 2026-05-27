Festa del 2 giugno tra chiostri e degustazioni di birre artigianali | l' abbazia di San Martino delle Scale apre le porte
L’abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte per la Festa del 2 giugno, offrendo un evento tra chiostri e degustazioni di birre artigianali. L’iniziativa propone un’alternativa al caos delle spiagge, invitando i visitatori a trascorrere la giornata tra ambienti storici e il gusto di birre locali. L’evento si svolge nelle colline palermitane, offrendo un’esperienza diversa e più tranquilla per celebrare la Festa della Repubblica.
Se cercate un modo alternativo per trascorrere la Festa della Repubblica, lontano dal caos delle spiagge e immersi nel fresco delle colline palermitane, l’appuntamento da non perdere è a San Martino delle Scale. Martedì 2 giugno, infatti, la monumentale Abbazia benedettina apre le sue porte per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Il 2 giugno alle ore 18:00 vivi con noi una serata speciale dedicata alla Festa della Repubblica Registrati per partecipare: forms.gle/eS1gxw4iSBbEYV x.com
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