Abbazia di San Martino delle Scale | sabato visita e degustazione di birre artigianali

Sabato si terrà un evento all’interno dell’abbazia di San Martino delle Scale, organizzato da ArcheOfficina. La giornata prevede una visita guidata alla storica abbazia, seguita da una degustazione di birre artigianali realizzate dall’associazione Hora Benedicta in collaborazione con i monaci. L’iniziativa si svolge nella suggestiva cornice dell’edificio storico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio il luogo e assaporare le birre prodotte sul posto.

Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale: visita guidata nella grande e suggestiva abbazia e, al termine, una degustazione di birre artigianali ideate dall'associazione Hora Benedicta insieme ai monaci.L'attività riprende l'antica vocazione dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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